Происшествия 28 июня 2023, 18:45 Две иномарки столкнулись лоб в лоб под Волгоградом

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ДТП произошло в Камышинском районе Волгоградской области. Там в лоб столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Авария произошла сегодня ночью, 28 июня, на автодороге Сызрань — Саратов — Волгоград. Там столкнулись Mercedes и Chevrolet Aveo, которые направлялись через регион транзитом. По предварительным данным, водитель Mercedes выехал на встречную полосу.

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В результате травмы получили 57-летняя женщина, семилетняя девочка и двое мальчиков 12 и 14 лет, которые ехали в Chevrolet Aveo.