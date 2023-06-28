28 июня 2023, 18:45
Две иномарки столкнулись лоб в лоб под Волгоградом
ДТП произошло в Камышинском районе Волгоградской области. Там в лоб столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на региональное ГУ МВД.
Авария произошла сегодня ночью, 28 июня, на автодороге Сызрань — Саратов — Волгоград. Там столкнулись Mercedes и Chevrolet Aveo, которые направлялись через регион транзитом. По предварительным данным, водитель Mercedes выехал на встречную полосу.
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В результате травмы получили 57-летняя женщина, семилетняя девочка и двое мальчиков 12 и 14 лет, которые ехали в Chevrolet Aveo.
ДТП
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