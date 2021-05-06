Две иномарки сгорели ночью в Петербурге

Два автомобиля сгорели в ночное время в Адмиралтейском районе Петербурга. МСЧ рассказало, что на тушение огня у них ушло примерно 40 минут. Об этом сообщили «Невские новости».

Пламя появилось около дома 70 на Гороховой улице. Припаркованная машина Hyundai Solaris оказалась в огне и у нее полностью выгорел отсек, где находился мотор. Автомобиль Volkswagen Polo, стоящий рядом, отделался оплавлением правого борта.

Информация о пожаре появилась в 03:06, ликвидировать возгорание удалось к 03:46. На месте работали восемь специалистов и две пожарные машины. Сообщений о пострадавших не имеется.