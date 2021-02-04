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    04 февраля 2021, 19:12

    Две «Газели» столкнулись в Петербурге. Один человек погиб

    Артур Блянихов

    В Санкт-Петербурге зафиксировано ДТП с участием двух «Газелей», в результате которого один человек погиб. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

    По данным издания, авария произошла накануне на 16-м километре Зеленогорского шоссе. 26-летний мужчина за рулем грузовика выехал на встречку, где и столкнулся с другой «Газелью», водитель которой погиб. Виновника ДТП госпитализировали. Его состояние оценивается как тяжелое.