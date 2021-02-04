04 февраля 2021, 19:12
Две «Газели» столкнулись в Петербурге. Один человек погиб
В Санкт-Петербурге зафиксировано ДТП с участием двух «Газелей», в результате которого один человек погиб. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
По данным издания, авария произошла накануне на 16-м километре Зеленогорского шоссе. 26-летний мужчина за рулем грузовика выехал на встречку, где и столкнулся с другой «Газелью», водитель которой погиб. Виновника ДТП госпитализировали. Его состояние оценивается как тяжелое.