Эксклюзив 19 февраля 2023, 10:32 Две газели и восемь легковушек столкнулись на Киевском шоссе в Подмосковье Источник «360»: 10 автомобилей устроили ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье РИА «Новости»

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Массовое ДТП произошло на 60-м километре Киевского шоссе в районе деревни Яковлевское Наро-Фоминского городского округа. Участниками аварии стали 10 автомобилей, сообщил источник «360» в экстренных службах.

По предварительным данным, на Киевском шоссе столкнулись восемь легковых машин и две газели.

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Все обстоятельства происшествия, а также данные о пострадавших уточняются. Официально информацию о массовом ДТП пока не подтвердили.

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UPD: по уточненным данным, на трассе столкнулись две легковых машины, затем два грузовых автомобиля и шесть легковушек. В результате никто не пострадал.