Две фуры взорвались после столкновения в Краснодарском крае

ДТП произошло накануне на трассе Джубга — Сочи в Туапсинском районе Краснодарского края. Там столкнулись два грузовика, после чего возник взрыв. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Грузовик MAN выехал на встречную полосу и столкнулился с КамАЗом. В результате столкновения оба рузовика взорвались. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. Водители остались живы. Им удалось вовремя покинуть кабины.