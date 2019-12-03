ДТП случилось в районе остановки у села Поим в Белинском районе. На узкой дороге столкнулись два грузовика. От удара оба тяжеловоза слетели в кювет.

Проезжающим мимо автомобилям приходилось разъезжаться по встречке: на одной полосе остался кузов одной из фур.

Известно, что обошлось без погибших. Пострадал водитель одного из грузовиков. По одной из версий, причиной аварии стало то, что один из дальнобойщиков заснул за рулем.