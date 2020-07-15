Две фуры столкнулись на МКАД. Перекрыты четыре полосы

На месте работают сотрудники полиции и оперативных службы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Накануне водитель на Opel сбил 62-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте на юге столицы. Ближайший пешеходный переход располагался в 200 метрах от места аварии. Пострадавшая скончалась.

Ранее жительница Ростова-на-Дону погибла под колесами автомобиля. Ночью она легла на проезжую часть, несколько машин объехали женщину, не остановившись. Один водитель не заметил ее и сбил.