Две фуры столкнулись лоб в лоб на Арзамасской трассе

Серьезная авария произошла на 78 километре Арзамасской трассы. Там лоб в лоб столкнулись два грузовика. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Авария произошла 8 февраля. Водитель DAF выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN. Мужчина, управлявший вторым автомобилем, скончался. Водителя DAF доставили в больницу. Медики диагностировали у него многочисленные тяжелые травмы, а также открытый перелом ног.