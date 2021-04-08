Две фуры столкнулись и загорелись в Челябинской области. Есть жертвы

Движение на федеральной трассе М5 в Челябинской области временно ограничили из-за произошедшего утром 8 апреля ДТП с большегрузами. Две фуры столкнулись и загорелись. Виновник ДТП погиб в кабине, сообщили Ura.ru со ссылкой на данные местого ГИБДД.

«По предварительной информации, в 06:30 на 1589-м километре автодороги Москва — Челябинск в Ашинском районе водитель Scania с полуприцепом выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение со встречной Scania с автоцистерной, которая везла молоко в город Чебаркуль из Татарстана», - рассказали в ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД установили реверсивное движение на дороге. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. Второй водитель, управлявший автоцистерной, 38-летний мужчина из Татарстана не получил травм. Водителя, который умер в кабине, пока не опознали.