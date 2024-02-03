Происшествия 03 февраля 2024, 10:01 Две фуры столкнулись и загорелись на трассе в Башкирии, есть погибшие МЧС: в ДТП с двумя фурами на трассе в Башкирии погибли два человека Пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии / Telegram

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В Башкирии на трассе М-5 столкнулись два большегруза. Фуры загорелись, жертвами аварии стали два человека, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

ДТП произошло в Иглинском районе республики на 1535-м километре федеральной автодороги. Грузовики столкнулись лоб в лоб.

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«В результате лобового столкновения двух большегрузных автомобилей произошло их возгорание. К сожалению, в результате ДТП, предварительно, погибли два человека», — подчеркнули в ведомстве.

Пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии / Telegram

Дорогу на участке аварии перекрыли. В МЧС предупредили, что водители могут объехать место ДТП с 1525-го по 1542-й километр трассы через населенные пункты Майский — Улу-Теляк — Урман — Ауструм.

ГУ МЧС по Башкирии взяло ситуацию под контроль.

На Тюменском тракте столкнулись пять грузовиков и четыре легковых автомобиля. Водителя одной из легковушек от гибели в аварии спасла быстрая реакция.