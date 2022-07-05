Две фуры сгорели недалеко от Новороссийска

Недалеко от Новороссийска в станице Натухаевской утром 4 июля произошел пожар в районе рыбцеха. Там загорелись две фуры, а после пламя перекинулось на еще один грузовик, написал «Царьград».

Местные жители, которые стали очевидцами происшествия, пытались потушить пламя самостоятельно. Однако полностью ликвидировать огонь удалось лишь прибывшим на место ЧП сотрудникам МЧС.

Очевидцы сообщают, что транспортные средства вспыхнули практически одновременно, что может говорить о поджоге. В настоящий момент в случившемся разбирается полиция.