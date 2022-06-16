Две фуры попали в ДТП в Ленинградской области

ДТП с участием двух фур произошло в поселке Сельцо в Волосовском район Ленинградской области. Видео с места происшествия опубликовали в социальных сетях очевидцы произошедшего.

В ДТП участвовали два грузовых автомобиля и легковой Ford Focus. В результате иномарка получила повреждения заднего крыла, на прицепе одного из грузовых автомобилей оказался снесен борт, а у второго автомобиля сильно пострадала водительская кабина.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не погиб. Обстоятельства происшествия устанавливаются.