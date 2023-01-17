Эксклюзив 17 января 2023, 18:45 Две фуры не поделили пересечение ЦКАД и Симферопольского шоссе ДТП с двумя фурами на пересечении ЦКАД и Симферопольского шоссе сняли на видео

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Две фуры столкнулись на пересечении Центральной кольцевой автодороги и Симферопольского шоссе, сообщил источник «360». Из-за аварии движение оказалось затруднено. Автомобили временно пускают в объезд.

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Источник уточнил, что авария произошла на мосту — прямо над развязкой с шоссе. Причины и обстоятельства ДТП, а также данные о пострадавших уточняются. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что на место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции.