03 августа 2023, 12:54
Две фуры МЧС попали в ДТП на трассе М-4
Источник «360»: два большегруза МЧС и легковой автомобиль попали в ДТП на трассе М-4
Два грузовых автомобиля МЧС и легковая машина попали в аварию на трассе М-4 «Дон». Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
На появившихся кадрах с места происшествия у одной из фур серьезно пострадала кабина. Номерные знаки у большегрузов черного цвета.
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На место ЧП прибыли экстренные службы, обстоятельства аварии выясняются.
ДТП
МЧС РФ
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