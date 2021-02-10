Две девушки застряли на склоне горы на Кубани

Две девушки застряли на смотровой площадке на горе рядом с селом Большой Утриш. Спасатели помогли им спуститься. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу анапского отряда «Кубань-СПАС».

Девушки пошли туда в компании молодых людей, поэтому те вызвали спасателей. Спасатели использовали альпинистское снаряжение и помогли пострадавшим перебраться с крутого склона в безопасное место.

«Медицинская помощь им не потребовалась», — заключили в пресс-службе.