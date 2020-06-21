Две девушки погибли в аварии в Новосибирской области. Их вез пьяный лихач без прав

В Новосибирской области пьяный водитель не справился с управлением и отправил машину в кювет. Погибли две девушки-пассажирки.

Как сообщили в управлении МВД по Новосибирской области, авария произошла в 05:15 (01:15 по московскому времени) 21 июня. Водитель Toyota Vista, следуя по дороге в селе Усть-Алеус, не справился с управлением, и его машина опрокинулась в кювет.

«В результате ДТП две 19-летние девушки, находившиеся на заднем сидении автомобиля, скончались на месте происшествия. Водителя и еще одного пассажира сейчас осматривают медицинские работники», — сообщили в новосибирской полиции.

В пресс-службе МВД уточнили, что за рулем находился 20-летний водитель. Он был в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав.

На месте аварии работаю инспекторы ГИБДД и следователи. Проводится проверка.