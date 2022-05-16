Две девушки на Lada чуть не сорвались с двухметровой высоты в Новой Москве

В Новой Москве автомобиль чуть не сорвался с двухметровой высоты, сообщил «360» источник в экстренных службах. Из машины достали двух девушек.

В деревне Никульское Lada практически съехала в канаву. Находившихся в отечественном авто людей спасли.

Машину пытаются стабилизировать, чтобы она не упала. Подробности случившегося устанавливаются.