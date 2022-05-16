16 мая 2022, 19:34
Две девушки на Lada чуть не сорвались с двухметровой высоты в Новой Москве
Источник «360»: в Новой Москве Lada с двумя девушками чуть не упала в канаву
В Новой Москве автомобиль чуть не сорвался с двухметровой высоты, сообщил «360» источник в экстренных службах. Из машины достали двух девушек.
В деревне Никульское Lada практически съехала в канаву. Находившихся в отечественном авто людей спасли.
Машину пытаются стабилизировать, чтобы она не упала. Подробности случившегося устанавливаются.