19 февраля 2023, 18:05
Две девочки выпали из окна многоэтажки в Москве. Одна из них скончалась
Telegram-канал «112»: 2 девочки выпали из окна дома на улице Генерала Кузнецова в Москве
В Москве две девочки по неизвестной пока причине выпали из окна многоэтажного дома на улице Генерала Кузнецова, сообщил Telegram-канал «112». Одна из пострадавших умерла на месте происшествия.
Вторую девочку передали медикам. Она находится в состоянии клинической смерти. За ее жизнь борются и пытаются реанимировать.
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Причины ЧП пока не установлены. Официально данные об этом не подтверждены.
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