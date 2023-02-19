Происшествия 19 февраля 2023, 18:05 Две девочки выпали из окна многоэтажки в Москве. Одна из них скончалась Telegram-канал «112»: 2 девочки выпали из окна дома на улице Генерала Кузнецова в Москве РИА «Новости»

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В Москве две девочки по неизвестной пока причине выпали из окна многоэтажного дома на улице Генерала Кузнецова, сообщил Telegram-канал «112». Одна из пострадавших умерла на месте происшествия.

Вторую девочку передали медикам. Она находится в состоянии клинической смерти. За ее жизнь борются и пытаются реанимировать.

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Причины ЧП пока не установлены. Официально данные об этом не подтверждены.

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