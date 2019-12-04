Две девочки травмировались в аварии в Санкт-Петербурге
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга столкнулись три автомобиля. В ДТП девочки семи и четырех лет получили травмы средней степени тяжести, сообщили «Невские новости».
Авария произошла на Муринской дороге.
По информации пресс-службы ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель Mazda нарушил ПДД при выезде с прилегающей территории и столкнулся с автомобилем марки Ford. Вторая машина в результате вылетела на встречную полосу и въехала в Mitsubishi.
Две девочки, находившиеся в одном из автомобилей во время аварии, получили травмы средней степени тяжести.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента.