Две девочки-подростка пропали в детском лагере под Рязанской областью. Они самостоятельно ушли за территорию, но так и не вернулись. Их не могут найти уже девять дней.

Об этом сообщили на сайте УМВД по Рязанской области.

«Управление МВД России по Рязанской области обращается к жителям региона за помощью в розыске пропавших несовершеннолетних жительниц Касимовского района», — сказано в сообщении.

Во время исчезновения девочки были в оздоровительном лагере в Касимовском районе. По предварительным данным, 20 июля примерно в 16:00 они «самовольно покинули» лагерь. С тех пор их местонахождение неизвестно.

Правоохранители уточнили, что пропавшим девочкам 15 и 16 лет. У старшей короткие светлые волосы, голубые глаза и рост 160 сантиметров. Она была одета в бирюзовую толстовку с капюшоном, синие шорты и джинсовую кепку. На ногах были шлепанцы или кроссовки. У младшей девочки волнистые темно-русые волосы до плеч, серые глаза и рост 170 сантиметров. На ней были темно-зеленая толстовка с капюшоном, спортивные серые штаны и синие кроссовки.

«Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении или судьбе разыскиваемых, сообщить эти сведения по телефонам: 02 (102/112 — с мобильных операторов), (4912) 29-93-71 и (49131) 2-24-18», — сказано в сообщении.