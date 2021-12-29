29 декабря 2021, 19:05
Две девочки потеряли родителей в аварии под Нижним Новгородом
Появились подробности о судьбе двух девочек, лишившихся родителей в ДТП в Нижегородской области 26 декабря. Об этом написал сайт newsnn.ru.
Старшая, шестилетняя девочка, посещала занятия по гимнастике в центре, где и сообщили о судьбе детей.
«Родители скончались на месте, младшая сестра находится в очень тяжелом состоянии в отделении реанимации, Вероника выжила, но в сильном шоке», — рассказали сотрудники центра художественной гимнастики.
В настоящее время старший ребенок находится у родственницы в Кирове, которая и возьмет на себя опеку над девочками.