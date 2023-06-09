09 июня 2023, 10:23
Две девочки пострадали в Новосибирске на аттракционе «Галактика»
СК: две девочки получили травмы на аттракционе в Новосибирске, возбуждено дело
Две девочки пострадали на аттракционе в Новосибирске. Из-за резкого экстренного торможения дети ударились об элементы карусели и попали в больницу. По факту случившегося возбудили дело, сообщили в региональном СУ СК России.
ЧП произошло вечером 8 июня в парке развлечений в Центральном районе города. Пострадавшим при катании на карусели шесть и 11 лет. В больнице врачи оказали детям необходимую помощь.
Дело после этого возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следователям предстоит изучить все обстоятельства происшествия. Сейчас идет сбор и закрепление доказательств.
В региональной прокуратуре уточнили, что травмы получили не только две девочки, но и два взрослых посетителя. Аттракцион, на котором они решили прокатиться, называется «Галактика». Расследование дела по факту ЧП поставили на контроль надзорного ведомства.
Дети
СК РФ
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