Происшествия 09 июня 2023, 10:23 Две девочки пострадали в Новосибирске на аттракционе «Галактика» СК: две девочки получили травмы на аттракционе в Новосибирске, возбуждено дело Telegram

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Две девочки пострадали на аттракционе в Новосибирске. Из-за резкого экстренного торможения дети ударились об элементы карусели и попали в больницу. По факту случившегося возбудили дело, сообщили в региональном СУ СК России.

ЧП произошло вечером 8 июня в парке развлечений в Центральном районе города. Пострадавшим при катании на карусели шесть и 11 лет. В больнице врачи оказали детям необходимую помощь.

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Дело после этого возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следователям предстоит изучить все обстоятельства происшествия. Сейчас идет сбор и закрепление доказательств.

В региональной прокуратуре уточнили, что травмы получили не только две девочки, но и два взрослых посетителя. Аттракцион, на котором они решили прокатиться, называется «Галактика». Расследование дела по факту ЧП поставили на контроль надзорного ведомства.