Две девочки пострадали при пожаре в школе Каменска-Уральского

«В результате пожара на площади в один квадратный метр выгорели личные вещи учеников. Самостоятельная эвакуация людей из здания была проведена до прибытия пожарной бригады благодаря срабатыванию автоматической сигнализации», — отметили сотрудники ведомства.

В целом из здания вывели 190 человек, среди которых был 161 ребенок. Получившие травмы ученицы были госпитализированы. Врачи оценивают состояние пациенток как удовлетворительное.

После произошедшего уроки в школе отменили, но с 3 февраля учеба будет возобновлена. Сейчас специалисты выясняют причины возгорания.