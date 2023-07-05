Происшествия 05 июля 2023, 23:10 Две девочки пострадали из-за падения кабины аттракциона в Подмосковье Прокуратура: двое подростков пострадали при падении кабинки на аттракционе в Орехово-Зуеве Telegram

Читать 360tv в

Кабинка аттракциона рухнула в городском парке в Орехово-Зуеве. В результате пострадали две 15-летние девушки, сообщила прокуратура Московской области в Telegram-канале.

По предварительной информации, подростки находились на одном из аттракционов в парке «Веселая волна». В какой-то момент одна из кабинок сошла с рельсов и упала.

Реклама

«Травмы различной степени тяжести получили две 15-летние девушки, которых госпитализировали в медицинское учреждение», — указано в сообщении.

СУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело по факту травмирования двух несовершеннолетних на аттракционе.

Ранее пятилетнего ребенка госпитализировали с травмами после падения с детского аттракциона в Химках. Прокуратура Московской области организовала по факту случившегося проверку.