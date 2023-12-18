Происшествия 18 декабря 2023, 12:21 Две девочки попали в больницу после ДТП в Новосибирске

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ДТП, в котором пострадали две школьницы, произошло накануне между улицей Лазурная и Гусинобродским шоссе в Новосибирске. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на Госавтоинспекцию города.

Мужчина за рулем «Нивы» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lexus RX 350. В аварии пострадали две девочки, находившиеся в иномарке.

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На месте работали дорожно-патрульные службы. Сейчас выясняются подробности ДТП.