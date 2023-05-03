Происшествия 03 мая 2023, 16:33 Две девочки попали под колеса иномарки в Иркутске

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Легковой автомобиль сбил двух первоклассниц в Куйбышевском районе города Иркутска. Об этом сообщил Telegram-канал «Иркутск № 1».

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки решил проехать на красный свет светофора, в результате чего сбил двух девочек на пешеходном переходе.

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Как сообщил сайт «Политика сегодня», пострадавших доставили в травмпункт. Отмечается, что водитель легковушки с места аварии скрылся.