Происшествия 04 января 2024, 18:08 Две девочки погибли при пожаре в подмосковном СНТ МЧС сообщило о гибели двух девочек при пожаре в Богородском городском округе Пресс-служба МЧС России по Московской области

Читать 360tv в

Две девочки 2008 и 2009 года рождения погибли при пожаре в Богородском городском округе, сообщили в региональном главке МЧС. Возгорание произошло в доме в СНТ «Лесное-2» на 6-й Восточной улице.

Информация о ЧП поступила в ведомство 4 января в 02:44. На место оперативно выслали пожарно-спасательные подразделения.

Реклама

Специалисты обнаружили при тушении тела двух детей. По информации МЧС, перед пожаром с ними оставался дедушка одной из девочек.

Ночью мужчина обнаружил, что отопительный прибор садового дома сломался, и пытался отремонтировать его своими силами. Но во время работ произошла вспышка газовоздушной смеси и начался пожар.

Окончательную причину происшествия еще не установили, подчеркнули в ведомстве. В пресс-службе также призвали жителей Подмосковья соблюдать требования пожарной безопасности.