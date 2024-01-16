Происшествия 16 января 2024, 00:41 Две девочки-подростка пропали в Екатеринбурге Две девочки 13 и 14 лет пропали в Екатеринбурге Freepik

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В Октябрьском районе Екатеринбурга пропали две девочки-подростка 13 и 14 лет. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Прорыв» в своей группе во «ВКонтакте».

По данным волонтеров, подростки перестали выходить на связь в понедельник, 15 января.

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Девочка 13 лет с худощавым телосложением, ростом 165 сантиметров, карими глазами и темно-русыми волосами была одета черную удлиненную куртку, черные брюки и белые кроссовки.

Вторая девочка со средним телосложением, ростом 161 сантиметр, карими глазами и темно-русыми волосами была одета в черную куртку, темно-синие джинсы, белые кроссовки, черное худи с капюшоном.

Ранее в Подмосковье нашли 15-летнего школьника, который почти месяц назад пропал в Екатеринбурге. Мальчика обнаружили в деревне Иваново городского округа Егорьевск. По данным полиции, подросток самовольно ушел из дома, так как хотел жить самостоятельно. Найти его удалось по камерам видеонаблюдения.