12 мая 2021, 21:20
Две девочки из разных районов Петербурга в один день выпали из окна пятого этажа
Две несовершеннолетние выпали из окон домов в Петербурге. Их госпитализировали с места происшествия. Врачи оценили их состояние как тяжелое. Об этом рассказал «Царьград».
Происшествие случилось накануне, когда в разных районах города из окон выпали девочки. Одна из них жила по адресу улица Советская дом 7, ей было 10 лет. Другая была на улице Добровольцев в момент выпадения из окна. Сообщается, что ей было семь лет.
Полиция разбирается в деталях случившегося, уточнили «Невские новости».