Две девочки из разных районов Петербурга в один день выпали из окна пятого этажа

Две несовершеннолетние выпали из окон домов в Петербурге. Их госпитализировали с места происшествия. Врачи оценили их состояние как тяжелое. Об этом рассказал «Царьград».

Происшествие случилось накануне, когда в разных районах города из окон выпали девочки. Одна из них жила по адресу улица Советская дом 7, ей было 10 лет. Другая была на улице Добровольцев в момент выпадения из окна. Сообщается, что ей было семь лет.

Полиция разбирается в деталях случившегося, уточнили «Невские новости».