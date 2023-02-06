Происшествия 06 февраля 2023, 13:13 Две девочки и мужчина пострадали в ДТП в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге произошло ДТП на Сибирском тракте, там столкнулись BMW и Subaru. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

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Subaru Forester поворачивал налево, но не уступил дорогу имеющему преимущество BMW Х5. В результате пострадали две пассажирки немецкой иномарки, девочки. Также различные травмы получил 45-летний водитель второй машины. Всех пострадавших госпитализировали. По факту ДТП организовали проверку.