Две дамбы в Приамурье не справились с паводком

Паводок разрушил дамбу в селе Усть-Ивановка Амурской области. Вода начала заходить в село, подтоплены дома.

Насыпная дамба также не справилась с потоком воды в селе Владимировка. Об этом сообщили в МЧС.

«На утро в Усть-Ивановке подтоплено восемь жилых домов и 190 приусадебных участков. Частично подтоплены улицы Ленина, Садовая, Связистов, Спортивная и Военная», — сообщили в МЧС.

Специалисты противопожарной службы оповещали людей о необходимости эвакуироваться. Сейчас многие жители пытаются добраться до своих домов, чтобы забрать животных, документы и по возможности поднять мебель на возвышенность.

В МЧС добавили, что в области подтоплено 1368 приусадебных участков, частично подтоплено 32 участка автомобильных дорог, без автомобильного сообщения остается 15 населенных пунктов. Также в регионе развернуто три пункта временного размещения, в которых находятся 64 человека, 30 из них — дети. Также готовы к развертыванию 18 ПВР вместимостью до 995 человек.