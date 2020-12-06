Две дачи сгорели в Одинцовском районе Подмосковья

В садоводческом товариществе «Энергия-2» Одинцовского района Подмосковья сгорели два садовых дома. По предварительной информации, никто не пострадал.

Сообщение о пожаре поступило в 18:55, заявили в пресс-службе МЧС России. Площадь возгорания составила около 500 квадратных метров. Соседним строениям огонь не угрожал.

В 21:15 было ликвидировано открытое горение. В тушении участвуют 43 человека и 12 единиц техники. СНТ «Энергия-2» находится вблизи поселка Старый городок.

В центре Москвы этим вечером загорелось старое кирпичное здание, находящееся на реконструкции. Горит кровля трехэтажного дома, расположенного по адресу: Богоявленский переулок, д. 3, стр. 1.

Рядом с горящей постройкой находится вход на станцию метро «Площадь Революции». Неподалеку находятся Большой театр и Красная площадь.