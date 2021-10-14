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    14 октября 2021, 09:19

    Две бытовки и 10 автомобилей загорелись на Котляковской улице в Москве

    Источник 360: 10 автомобилей и две бытовки загорелись на Котляковской улице в Москве

    Алла Морген, Василиса Андреева, Ольга Назаркина

    Две деревянные бытовки загорелись на Котляковской улице в Москве. Пламя быстро перекинулось на стоявшие рядом автомобили. Сейчас горит 10 машин, сообщил источник «360». По его данным, есть угроза распространения пожара на расположенный поблизости автосервис.

    Две бытовки и 10 автомобилей загорелись на Котляковской улице в Москве | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Фото прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

    Площадь возгорания, по информации источника, составляет 100 квадратных метров. Изначально пожар возник в бытовках, которые были пристроены к ангару, где как раз расположен автосервис, уточнил он.

    Причины и обстоятельства пожара пока не известны. Густой черный дым, который окутал место ЧП, виден из других районов города.

    В столичном главке МЧС «360» подтвердили информацию о пожаре по адресу: улица Котляковская, дом 4. Информация о возгорании поступила в ведомство в 08:21.

    «По предварительной информации, происходит возгорание ангара, деревянных бытовок и припаркованных автомобилей на общей площади около 100 квадратных метров. Подразделения на месте, работают», — сказали в пресс-службе.

    В МЧС подчеркнули, что информации о пострадавших спасателям не поступало.