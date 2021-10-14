Две бытовки и 10 автомобилей загорелись на Котляковской улице в Москве
Источник 360: 10 автомобилей и две бытовки загорелись на Котляковской улице в Москве
Две деревянные бытовки загорелись на Котляковской улице в Москве. Пламя быстро перекинулось на стоявшие рядом автомобили. Сейчас горит 10 машин, сообщил источник «360». По его данным, есть угроза распространения пожара на расположенный поблизости автосервис.
Фото прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.
Площадь возгорания, по информации источника, составляет 100 квадратных метров. Изначально пожар возник в бытовках, которые были пристроены к ангару, где как раз расположен автосервис, уточнил он.
Причины и обстоятельства пожара пока не известны. Густой черный дым, который окутал место ЧП, виден из других районов города.
В столичном главке МЧС «360» подтвердили информацию о пожаре по адресу: улица Котляковская, дом 4. Информация о возгорании поступила в ведомство в 08:21.
«По предварительной информации, происходит возгорание ангара, деревянных бытовок и припаркованных автомобилей на общей площади около 100 квадратных метров. Подразделения на месте, работают», — сказали в пресс-службе.
В МЧС подчеркнули, что информации о пострадавших спасателям не поступало.