Две бытовки и 10 автомобилей загорелись на Котляковской улице в Москве

Две деревянные бытовки загорелись на Котляковской улице в Москве. Пламя быстро перекинулось на стоявшие рядом автомобили. Сейчас горит 10 машин, сообщил источник «360». По его данным, есть угроза распространения пожара на расположенный поблизости автосервис.

Источник фото: телеканал «360»

Фото прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

Площадь возгорания, по информации источника, составляет 100 квадратных метров. Изначально пожар возник в бытовках, которые были пристроены к ангару, где как раз расположен автосервис, уточнил он.

Причины и обстоятельства пожара пока не известны. Густой черный дым, который окутал место ЧП, виден из других районов города.

В столичном главке МЧС «360» подтвердили информацию о пожаре по адресу: улица Котляковская, дом 4. Информация о возгорании поступила в ведомство в 08:21.

«По предварительной информации, происходит возгорание ангара, деревянных бытовок и припаркованных автомобилей на общей площади около 100 квадратных метров. Подразделения на месте, работают», — сказали в пресс-службе.

В МЧС подчеркнули, что информации о пострадавших спасателям не поступало.