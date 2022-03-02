Две больницы получили сообщения о минировании в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в адрес двух больниц поступили сообщения о якобы заложенных там минах.

Как сообщает newsnn.ru, речь идет о больницах № 28 и № 39. Первое медучреждение сообщило об этом в соцсетях.

Неизвестные сообщили о заложенной бомбе по телефону кол-центра госпиталя для коронавирусных больных. Прибывшие на вызов правоохранители и кинологи с собаками, проверив здания и прилегающую территорию, взрывчатки не обнаружили. Поэтому эвакуировать никого не стали. Сейчас работа медучреждения проходит в штатном режиме.

Второй «заминированной» стала больница № 39. Сейчас устанавливают авторов звонков.