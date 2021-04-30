Две BMW врезались друг в друга на Белевском проспекте в Петербурге

В Невском районе Санкт-Петербурга два автомобиля BMW столкнулись на проспекте Белевского. Удар оказался таким сильным, что вся дорога была усыпана деталями и осколками. Об этом сообщили «Невские новости».

Информация о происшествии появилась на странице городского сообщества «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб». Очевидцы поделились информацией о том, что водителям потребовалась помощь медиков, поскольку они получили травмы.

Помимо этого, в аварии пострадала еще одна машина — KIА. О состоянии ее водителя пока ничего не известно. Очевидцы предположили, что водители решили устроить гонки на дороге.