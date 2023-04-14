Происшествия 14 апреля 2023, 01:14 Две автоцистерны загорелись в Нижегородской области

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Пожар произошел в Дзержинске Нижегородской области. Там загорелись две автоцистерны. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные ГУ МЧС по региону.

Возгорание зафиксировали утром 13 апреля на улице Лермонтова. Пламя охватило автомобиль Iveco и две автоцистерны.

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Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины происшествия. В результате пожара пострадал работник местного предприятия. Его доставили в медицинское учреждение.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.