    25 декабря 2019, 19:54

    Две авиапассажирки сорвали рейс Москва — Нальчик

    Артур Блянихов

    Две уроженки города Терек (КБР) сорвали рейс Москва — Нальчик. Женщины не поделили места на борту самолета. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу регионального управления на транспорте МВД.

    По данным издания, конфликт между пенсионерками возник из-за того, что одна из них заняла место, не соответствующее ее посадочному талону. Замечания членов экипажа не возымели должного эффекта. Пассажирки начали браниться, используя нецензурные выражения. В отношении скандалисток транспортная полиция составила административные протоколы. Их либо оштрафуют, либо арестуют на 15 суток.