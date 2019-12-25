25 декабря 2019, 19:54
Две авиапассажирки сорвали рейс Москва — Нальчик
Две уроженки города Терек (КБР) сорвали рейс Москва — Нальчик. Женщины не поделили места на борту самолета. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу регионального управления на транспорте МВД.
По данным издания, конфликт между пенсионерками возник из-за того, что одна из них заняла место, не соответствующее ее посадочному талону. Замечания членов экипажа не возымели должного эффекта. Пассажирки начали браниться, используя нецензурные выражения. В отношении скандалисток транспортная полиция составила административные протоколы. Их либо оштрафуют, либо арестуют на 15 суток.