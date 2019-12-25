По данным издания, конфликт между пенсионерками возник из-за того, что одна из них заняла место, не соответствующее ее посадочному талону. Замечания членов экипажа не возымели должного эффекта. Пассажирки начали браниться, используя нецензурные выражения. В отношении скандалисток транспортная полиция составила административные протоколы. Их либо оштрафуют, либо арестуют на 15 суток.