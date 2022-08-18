Две аварии за день произошло по вине пьяного пенсионера в Петрозаводске

Пенсионер из Петрозаводска в состоянии алкогольного опьянения стал виновником сразу двух ДТП за один день. Об этом сообщил «karelinform» со ссылкой на Госавтоинспекцию города.

Пожилой мужчина сел за руль Toyota в состоянии алкогольного опьянения. Во время движения по перекрестку улиц Профсоюзов и Связи он выехал на встречку, где задел Ford и Renault Duster. В результате водитель первой машины и пассажирка второй травмировались.

Полицейские установили, что в этот же день злоумышленник столкнулся с Kia и покинул место происшествия. При этом нарушитель не имел водительского удостоверения.