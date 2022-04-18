Две аварии с участием нетрезвых водителей произошло в Бурятии за сутки

За прошедшие сутки в Республике Бурятия было зафиксировано две дорожные аварии, случившиеся из-за неосторожной езды нетрезвых водителей. Сведения о ДТП поступили от пресс-службы управления ГИБДД по региону.

Как сообщает transsibinfo.com, утром в четверг, 14 апреля, недалеко от села Новоселенгинск «Тойота Ипсум» потеряла управление и вылетела с проезжей части в кювет. Из-за того, что иномарка перенесла серьезный удар, травмы получили 45-летний водитель и его 48-летний пассажир. Их доставили в местное медучреждение. В УГИБДД рассказали, что оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, а водитель не имел документов на управление транспортным средством.

Поздно вечером того же дня в селе Унэгэтэй Заиграевского района произошел похожий инцидент: 34-летний местный житель, передвигаясь по улице Центральной на мотоцикле «ИЖ-Юпитер», врезался в опору электропередач. Мотоциклист получил различные травмы и был направлен в больницу. Он также сел за руль после употребления алкоголя и не имея водительских прав.