«Невские новости»: две аварии с автобусами произошло в Санкт-Петербурге | 360°

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«Невские новости»: две аварии с автобусами произошло в Санкт-Петербурге

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Очевидцы сообщили о двух авариях с участием автобусов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

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Сначала два автобуса врезались друг в друга на проспекте Науки. Позже стало известно о другом столкновении на Комсомольской площади. У одного из автобусов оказалось разбито лобовое стекло. Информации о погибших или пострадавших нет.

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