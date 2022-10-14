«Невские новости»: две аварии с автобусами произошло в Санкт-Петербурге | 360°

Происшествия 14 октября 2022, 18:48 Поделиться Telegram

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Viber «Невские новости»: две аварии с автобусами произошло в Санкт-Петербурге

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Очевидцы сообщили о двух авариях с участием автобусов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

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Сначала два автобуса врезались друг в друга на проспекте Науки. Позже стало известно о другом столкновении на Комсомольской площади. У одного из автобусов оказалось разбито лобовое стекло. Информации о погибших или пострадавших нет.

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