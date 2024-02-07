Происшествия 07 февраля 2024, 15:26 Две аварии произошли на Киевском шоссе в Москве Два ДТП с участием двух и четырех машин произошли на Киевском шоссе в Москве Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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На 64-м километре Киевского шоссе в сторону Москвы столкнулись четыре машины, а также произошла еще одна авария с участием двух автомобилей. В обоих случаях обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что в районе ДТП перекрыли движение. Автоинспекторы работают на месте, выясняют все причины и обстоятельства случившегося.

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В пресс-службе столичного дептранса добавили, что движение в оба направления затруднено и призвали выбирать пути объезда.

Водителей попросили в непогоду быть более бдительными на автодорогах. В частности, сотрудники ГИБДД порекомендовали сбавлять скорость, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров. Перед поворотами и пешеходными переходами заранее притормаживать.

Пешеходам также посоветовали быть аккуратнее и переходить проезжую часть исключительно в установленных местах.

Telegram-канал «Новости Москвы» также опубликовал видео с места ДТП. На кадрах видно, что в аварию на Киевском шоссе попали как минимум три большегруза и внедорожник.

Накануне Lexus вылетел на тротуар на севере Москвы. За рулем находился 39-летний бизнесмен, владелец фирмы, занимающейся автомобильным тюнингом и аксессуарами. По его словам, машину просто занесло на скользкой дороге.