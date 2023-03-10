Эксклюзив 10 марта 2023, 10:29 Две аварии на расстоянии 20 метров друг от друга случились на северо-западе Москвы Автокран столкнулся с такси, а три легковых машины друг с другом на северо-западе Москвы РИА «Новости»

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Утром 10 марта на улице Народного Ополчения на северо-западе Москвы случились две аварии. Столкнулись три автомобиля, а в 20 метрах от них — еще два. Один из водителей пострадал, рассказал источник «360».

В 09:18 экстренные службы вызвали на столкновение Fiat, BMW и Mitsubishi. Спасатели поторопили медиков — пострадал водитель последнего авто, ему срочно понадобилась помощь. В 20 метрах от первой аварии случилась вторая — врезались автокран КамАЗ и такси Hyundai. Экипаж ДПС приехал на место, причину столкновения выяснят специалисты.

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На востоке Москвы в районе 6-го проезда Подбельского такси Lexus и внедорожник Volkswagen попали в ДТП. Два человека получили травмы, медики предварительно диагностировали у одного закрытую черепно-мозговую травму, у второго — перелом голени. Скорая помощь отвезла их в больницу.

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