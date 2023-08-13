Происшествия 13 августа 2023, 23:37 Две 15-летних подружки пропали в Адыгее четыре дня назад В Адыгее четвертый день разыскивают двух 15-летних девочек РИА «Новости»

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В Адыгее четвертый день разыскивают двух 15-летних подружек. В поиске участвуют полиция, волонтеры и добровольцы. Сообщение о розыске разместили на странице Поискового отряда «ЛизаАлерт» в Республике Адыгея в социальной сети «ВКонтакте».

По информации издания Life, девушки давно дружат и уже не раз сбегали из дома, но их возвращали. В предыдущий раз они ушли из дома через сутки после того, как их туда вернули.

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Школьницы перестали выходить на связь с родственниками 10 августа. Предположительно, они пропали в Майкопе, но поиски ведут и в других городах региона.

МВД и поисковый отряд разместили приметы девушек и попросили всех, кто владеет какой-то информацией, сообщить поисковикам.

Приметы одной из девушек: рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Вторая девушка примерно такого же роста, среднего телосложения с голубыми глазами.