12 сентября 2023, 14:52
Дважды сбитый пешеход погиб на трассе в Свердловской области
Мужчина погиб, когда его дважды сбили разные машины на трассе в Свердловской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УГИБДД региона.
Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, хотя рядом была зебра. Его сбил сначала один автомобиль, который с места аварии скрылся. Более сознательный водитель остановился, чтобы вызвать скорую и обозначить лежащего на земле человека для других машин. Однако водитель BMW заметил его слишком поздно и протащил несчастного несколько метров. От полученный травм мужчина скончался. По факту ДТП начали проверку.
ДТП
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