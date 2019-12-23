Двадцать детей отравились в детсаду в Челябинской области

Воспитанники детского сада № 34 массово почувствовали себя плохо. К врачам обратились родители 20 детей, восемь малышей были госпитализированы, один оказался в реанимации.

Родители предполагают, что дети отравились в детском саду. Известно, что дети ходили в разные группы. Некоторые почувствовали себя плохо вечером 20 декабря, другие — днем 21 декабря. У детей резко поднялась температура до 40 градусов, также у них боли в желудке, рвота и понос, написал «Ридус».

«Я своего ребенка всю ночь откачивала. Врачи не успевают на вызовы ездить. Заболевшие из разных поселков, но все ходят в один садик. За тем, что кушает ребенок, я смотрю. Отравление было в садике, — рассказала мама одного из детей.

Так же женщина рассказала, что в выходные, сразу после произошедшего, в детсаду все тщательно отмыли.

«Причем уже сотрудники садика не скрывают, что действительно была в субботу генеральная уборка», — добавила женщина.

Мама ребенка, доставленного в реанимацию, рассказала, что ее сын жаловался на головокружение и упал в обморок.

Татьяна Швабауэр, заведующая детским садом, сообщила, что пока не известно, какая именно инфекция спровоцировала заболевание детей. По ее словам, были взяты анализы, но результаты пока не известны.