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    08 июня 2021, 16:51

    Два жителя Тюменской области погибли в огне

    Артур Блянихов

    В Тюменской области жертвами пожаров стали два местных жителя. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МЧС.

    Два жителя Тюменской области погибли в огне

    Накануне в Тобольске загорелся одноэтажный жилой дом. В результате один человек погиб. В ночь с 7 на 8 мая в селе Суерка тоже произошел пожар. Пламя уничтожило жилой двухэтажный дом.

    «Погиб мужчина 1931 года рождения. Предварительная причина возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении», — добавили в ведомстве.