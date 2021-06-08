Два жителя Тюменской области погибли в огне

В Тюменской области жертвами пожаров стали два местных жителя. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МЧС.

Накануне в Тобольске загорелся одноэтажный жилой дом. В результате один человек погиб. В ночь с 7 на 8 мая в селе Суерка тоже произошел пожар. Пламя уничтожило жилой двухэтажный дом.

«Погиб мужчина 1931 года рождения. Предварительная причина возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении», — добавили в ведомстве.