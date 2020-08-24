Два жителя Серова могут лишиться свободы за шутку с гранатой

По словам очевидцев, двое мужчин в нетрезвом виде оставили у лобового стекла автомобиля предмет, который напоминал гранату Ф-1. Водитель машины, испугавшись угрозы взрыва, вызвал специальные службы. На место инцидента сразу выехали полиция с Росгвардией, а также скорая помощь и служба МЧС. Взрывототехники прибыли на место только утром. Они выяснили, что граната не опасна, так как является учебной.

Двух мужчин, которые оставили эту гранату, уже нашли. На них завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Максимальный срок наказания по статье составляет пять лет лишения свободы.