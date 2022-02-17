В ночь на 17 февраля двое жителей Санкт-Петербурга провалились под лед. Об этом сообщил телеканал 78.ru со ссылкой на источник.

Ситуация произошла у Финского залива в Приморском районе неподалеку от поселка Лисий Нос. Группа спасателей работает на месте происшествия.

По неподтвержденным данным, одного человека спасти не удалось — он скончался. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося, передали «Невские новости».