Происшествия 26 марта 2024, 18:05 Два жителя Пензы ограбили знакомого во время застолья

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В Пензе правоохранители задержали 48-летнего и 45-летнего мужчин, которые подозреваются в ограблении знакомого. Об этом сообщила «Пенза-пресс», ссылаясь на управление МВД России по региону.

Потерпевший рассказал, что после застолья два его новых знакомых сорвали с его шеи цепочку с крестиком и похитили телефон. Злоумышленники обокрали пензенца, когда тот уснул.

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Теперь задержанным грозит до семи лет лишения свободы. По факту кражи заведено уголовное дело.