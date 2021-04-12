Два жителя Омска умерли от удара током

Двое молодых жителей Омска умерли от удара током. Об этом стало известно 10 апреля в 18:30, когда сообщили о ДТП на участке дороги Омск — Черлак. Информацию опубликовал Город55 со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Омской области.

Оказавшиеся на месте полицейские установили, что мужчина за рулем Lada 2107 ехал из Омска. На 67-м километре водитель не смог справиться с управлением машиной и уехал в кювет. Затем он ударился об опору линии электропередач, повредив конструкцию.

Мужчина позвонил своему товарищу, чтобы тот вызвал эвакуатор. Затем он решил выключить аккумулятор в автомобиле. В эту секунду его ударило током. Он скончался на месте. Друг погибшего мужчины приехал на помощь. Он подошел к другу, и его также ударило током. Мужчина погиб на месте.